#Beaux livres

Le chez-soi des animaux

Vinciane Despret, Alexandre Palezis

ActuaLitté
En 1985, l'autrice de science-fiction Ursula Le Guin proposa une très jolie contre-histoire de la Genèse : puisqu'Adam avait nommé les animaux, Eve allait les inviter à se défaire de ces noms qu'ils n'avaient pas choisis. Ce livre, qui s'adresse aux enfants et à ceux qui le sont restés, prolonge cette aventure. Si les animaux pouvaient décider de la manière dont ils s'appellent, qu'imagineraient-ils ? Leur nom serait-il chant, parfum, vibration, danse, mouvement d'ailes, couleur, goût de fleur, d'eau ou d'herbe ? Et si, ont proposé les escargots, nous nous nommions par les lieux que nous habitons, par ce qui fait "chez-soi" pour chacun de nous ? Une coquille, une rivière, un nid, un terrier, une forêt... Autant de lieux qui nous font découvrir que chaque "chez-soi" est d'abord un "chez-nous" ?

Vinciane Despret, Alexandre Palezis
Actes Sud Editions

|

Auteur

Vinciane Despret, Alexandre Palezis

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Animaux sauvages

Le chez-soi des animaux

Vinciane Despret

Paru le 03/09/2025

48 pages

Actes Sud Editions

8,00 €

9782330209551
