Le royaume enchanté

ActuaLitté
En 1971, Harley Mann, alors âgé de quatre-vingt-un ans, confie son destin tragique à un magnétophone. Bande après bande, chapitre après chapitre, il revisite son adolescence et raconte l'installation de sa famille dans les marécages de Floride - à quelques encâblures de ce qui allait devenir Disney World - pour rejoindre une communauté de Shakers, pieuse et abstinente. Mais lorsque Harley tombe éperdument amoureux d'une jeune femme et entame avec elle une relation clandestine, sa loyauté envers les Shakers et leur vision conservatrice du monde s'effrite, et finalement se brise. Dans ce dernier roman publié de son vivant, Russell Banks tisse les fils de l'amour et de la foi, de la mémoire et de l'imagination, et déploie une éblouissante tapisserie sur ce que signifie regarder en arrière et accepter sa place dans l'histoire.

Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Paru le 03/09/2025

466 pages

10,90 €

9782330208639
