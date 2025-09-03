Inscription
#Roman jeunesse

Braquage chez les fourmis

Madeleine Pecque

Plongez-vous dans une nouvelle enquête du détective Truclouche ! C'est l'automne. Les fourmis s'apprêtent à passer un hiver au chaud après avoir travaillé tout l'été. Mais un grand malheur survient : un mystérieux intrus fait irruption dans la fourmilière et braque la réserve de nourriture. Adieu toutes les denrées savamment récoltées et stockées. Heureusement que le célèbre détective Truclouche se charge de cette enquête épineuse... Une histoire pleine d'humour sous forme d'hommage à la fable la plus connue de Jean de La Fontaine, qui plaira aux petits comme aux grands.

Par Madeleine Pecque
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Madeleine Pecque

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Braquage chez les fourmis

Madeleine Pecque

Paru le 03/09/2025

38 pages

Editions Amalthée

15,00 €

9782310057936
