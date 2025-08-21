You Are So Cute Tome 3

You Are So Cute est une adorable comédie romantique mettant en scène un duo improbable ! Sous la plume enjouée d'Akari Hatta, découvrez le quotidien mouvementé d'une lycéenne ingénue et d'un voyou au grand coeur ! Après la période tendue des examens, Nana Ôno et Tomoharu Sudaka peuvent enfin profiter du début des vacances d'été pour souffler. Le couple croque la vie à pleines dents, même s'ils attendent tous les deux avec impatience leur prochain rendez-vous... C'est alors que Nana, qui en a assez d'être la seule à se sentir chamboulée par son petit ami, décide de tout donner pour le déstabiliser ! Parviendra-t-elle à obtenir une réaction de son amoureux ?