Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

You Are So Cute Tome 3

Akari Hatta, Jocelin Meunier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
You Are So Cute est une adorable comédie romantique mettant en scène un duo improbable ! Sous la plume enjouée d'Akari Hatta, découvrez le quotidien mouvementé d'une lycéenne ingénue et d'un voyou au grand coeur ! Après la période tendue des examens, Nana Ôno et Tomoharu Sudaka peuvent enfin profiter du début des vacances d'été pour souffler. Le couple croque la vie à pleines dents, même s'ils attendent tous les deux avec impatience leur prochain rendez-vous... C'est alors que Nana, qui en a assez d'être la seule à se sentir chamboulée par son petit ami, décide de tout donner pour le déstabiliser ! Parviendra-t-elle à obtenir une réaction de son amoureux ?

Par Akari Hatta, Jocelin Meunier
Chez Akata

|

Auteur

Akari Hatta, Jocelin Meunier

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur You Are So Cute Tome 3 par Akari Hatta, Jocelin Meunier

Commenter ce livre

 

You Are So Cute Tome 3

Akari Hatta trad. Jocelin Meunier

Paru le 21/08/2025

Akata

7,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382127650
9782382127650
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.