Mes petits dessins spécial journaling

Manon Muraca, - la douce journée Manon

ActuaLitté
Décorez vos carnets avec plein de petits dessins grâce à des tutoriels faciles et inspirants ! Laissez-vous guider, pas à pas, pour apprendre à réaliser des dessins simples à griffonner sur tous vos écrits, vos journaux, vos lettres... Retrouvez des idées de doodles sur des thématiques variées : les quatre saisons, les moments importants de votre vie, votre organisation du quotidien, vos passions... Grâce à ses tutos simples adaptés aux débutants, ce livre est le guide idéal pour enfin oser dessiner sur ses carnets ! Manon Muraca - La douce journée est illustratrice. Elle propose sur ses réseaux des tutos pour partager avec le plus grand nombre son amour du dessin.

Par Manon Muraca, - la douce journée Manon
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Manon Muraca, - la douce journée Manon

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Dessin

Mes petits dessins spécial journaling

Manon Muraca, - la douce journée Manon

Paru le 03/09/2025

160 pages

Dessain et Tolra

14,99 €

9782295016782
