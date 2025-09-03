Mes petits dessins spécial journaling

Décorez vos carnets avec plein de petits dessins grâce à des tutoriels faciles et inspirants ! Laissez-vous guider, pas à pas, pour apprendre à réaliser des dessins simples à griffonner sur tous vos écrits, vos journaux, vos lettres... Retrouvez des idées de doodles sur des thématiques variées : les quatre saisons, les moments importants de votre vie, votre organisation du quotidien, vos passions... Grâce à ses tutos simples adaptés aux débutants, ce livre est le guide idéal pour enfin oser dessiner sur ses carnets ! Manon Muraca - La douce journée est illustratrice. Elle propose sur ses réseaux des tutos pour partager avec le plus grand nombre son amour du dessin.