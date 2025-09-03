Je dessine aux crayons de couleur avec Yeojin

Et si vous ressortiez votre boîte de crayons de couleur de votre tiroir ? Un beau bouquet champêtre, une robe fleurie, une jolie assiette chinée sur laquelle vous avez dégusté une part de tarte au citron meringuée... Ces petites choses qui font la saveur de la vie de tous les jours, apprenez à les dessiner avec Yeojin ! En suivant les étapes numérotées et les gammes de couleurs, vous pourrez reproduire d'adorables dessins : ils orneront les pages de votre carnet de journaling, une carte de voeux ou d'anniversaire ou n'importe quel projet créatif. Avec, en plus, 4 planches de stickers pour personnaliser vos différentes créations. Yeojin Seo est une illustratrice coréenne, auteure de plusieurs best-sellers en Corée. Mariée à un Français, elle entretient un lien particulier avec notre pays, sa gastronomie et ses paysages. Le charme délicat et suranné de ses illustrations séduit déjà plus de 130 000 personnes sur Instagram (@vintagegirl_yj).