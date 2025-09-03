Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Je dessine aux crayons de couleur avec Yeojin

Yeojin Seo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si vous ressortiez votre boîte de crayons de couleur de votre tiroir ? Un beau bouquet champêtre, une robe fleurie, une jolie assiette chinée sur laquelle vous avez dégusté une part de tarte au citron meringuée... Ces petites choses qui font la saveur de la vie de tous les jours, apprenez à les dessiner avec Yeojin ! En suivant les étapes numérotées et les gammes de couleurs, vous pourrez reproduire d'adorables dessins : ils orneront les pages de votre carnet de journaling, une carte de voeux ou d'anniversaire ou n'importe quel projet créatif. Avec, en plus, 4 planches de stickers pour personnaliser vos différentes créations. Yeojin Seo est une illustratrice coréenne, auteure de plusieurs best-sellers en Corée. Mariée à un Français, elle entretient un lien particulier avec notre pays, sa gastronomie et ses paysages. Le charme délicat et suranné de ses illustrations séduit déjà plus de 130 000 personnes sur Instagram (@vintagegirl_yj).

Par Yeojin Seo
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Yeojin Seo

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je dessine aux crayons de couleur avec Yeojin par Yeojin Seo

Commenter ce livre

 

Je dessine aux crayons de couleur avec Yeojin

Yeojin Seo

Paru le 03/09/2025

207 pages

Dessain et Tolra

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782295016140
9782295016140
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.