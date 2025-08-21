Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Bande dessinée jeunesse

Viser la lune

Anne-Fleur Multon, Diglee

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du côté fille de la force ! Aliénor, Itaï, Azza et Maria ont 14 ans et habitent chacune aux 4 coins de la planète, mais de leur rencontre sur un forum, naissent tout à la fois une grande amitié ET une chaîne Youtube à succès ! Des vidéos sur l'astronomie, par Aliénor, aux conseils d'Itaï en jeu vidéo, d'Azza en pâtisserie et de Maria en photo, les filles partagent leurs passions et voient grossir leur confiance et leur communauté. Quand Itaï se voit écartée d'un championnat d'e-gaming prétendument masculin, elles ont l'outil en main pour médiatiser l'affaire et lutter contre cette injustice ! #Girlpower #Ducôtéfilledelaforce #humour Prix Bloggers' 2018 . Mention des lecteurs et lectrices - Romans Junior du prix La Voix des Blogs 2019 . Sélection du Prix départemental de la lecture à Coudekerque-Branche 2022 .

Par Anne-Fleur Multon, Diglee
Chez Poulpe fictions

|

Auteur

Anne-Fleur Multon, Diglee

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Amour et amitié

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Viser la lune par Anne-Fleur Multon, Diglee

Commenter ce livre

 

Viser la lune

Anne-Fleur Multon, Diglee

Paru le 21/08/2025

176 pages

Poulpe fictions

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377424368
9782377424368
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.