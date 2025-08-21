Viser la lune

Du côté fille de la force ! Aliénor, Itaï, Azza et Maria ont 14 ans et habitent chacune aux 4 coins de la planète, mais de leur rencontre sur un forum, naissent tout à la fois une grande amitié ET une chaîne Youtube à succès ! Des vidéos sur l'astronomie, par Aliénor, aux conseils d'Itaï en jeu vidéo, d'Azza en pâtisserie et de Maria en photo, les filles partagent leurs passions et voient grossir leur confiance et leur communauté. Quand Itaï se voit écartée d'un championnat d'e-gaming prétendument masculin, elles ont l'outil en main pour médiatiser l'affaire et lutter contre cette injustice ! #Girlpower #Ducôtéfilledelaforce #humour Prix Bloggers' 2018 . Mention des lecteurs et lectrices - Romans Junior du prix La Voix des Blogs 2019 . Sélection du Prix départemental de la lecture à Coudekerque-Branche 2022 .