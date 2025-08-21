L'école d'aujourd'hui... d'hier... et d'avant-hier !

La photo de classe, le matériel, la mixité, mais aussi, bien sûr, lire, écrire, compter, et puis la cantine, la gymnastique, les fêtes de fin d'année... Pour tout savoir sur l'univers scolaire et ses changements au fil des décennies. " De mon temps... " Tel un leitmotiv, l'expression prêtée aux enseignants les plus expérimentés souligne l'évolution des pratiques et des mentalités à l'école. Haut en couleur et découpé en plusieurs chapitres thématiques, dont chaque double page renvoie à une époque différente - les années 1950, 1980 puis 2020 -, ce reportage au sein de l'institution scolaire témoigne des bouleversements qu'elle a connus depuis près d'un siècle. Auteur-illustrateur à succès, Bruno Heitz est un familier du monde de l'école, qu'il a maintes fois évoqué dans plusieurs de ses albums. Sous la forme d'une bande dessinée, celui-ci est destiné à tous - enfants à partir de 6/7 ans, mais aussi parents et enseignants qui s'y reconnaîtront. Il offre à son auteur l'occasion de brosser un tableau humoristique, aussi documenté que truculent, d'une institution centrale dans la vie de chacun d'entre nous.