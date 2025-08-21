Francis fait le job

Une ode à la nature : Francis, blaireau mâle de forte taille et de caractère impulsif, se promène dans la campagne. Les conséquences de cet acte inconsidéré sont toutes présentes dans ce livre instructif. Déjà un classique, l'animal est né dans les pages de l'obscure Sbrödj Review. Son destin, forcément farceur, a rencontré très tôt celui de la collection Delphine. Et bien lui en a pris. Dix ans plus tard, le succès est immédiat ? : les adeptes de Francis se sont multipliés comme des hamsters. Et les auteurs poursuivent leur expériences sur les animaux... Sévissant depuis plus 30 ans, Francis le blaireau s'est imposé comme LE personnage culte des campagnes françaises ! Avec plus de 300 épisodes de sa vie compilés en 8 volumes (tous parus aux Editions Cornélius), Francis rassemble aujourd'hui une véritable communauté de fans. Qu'il décide de mourir, de procréer, de sauver le monde ou de partir en vacances, il ne fait rien à la légère... ou presque. Dans ce neuvième volume de ses aventures, Francis tente de survivre au monde du travail et de la rentabilité mais accumule aussi les imprévus et les péripéties. Harcèlement moral, management brutal, licenciements abusifs et burn-out à gogo, rien n'épargne Francis... sauf quand c'est lui qui cause tous ces problèmes !