Petite chouette dans la nuit

Un livre avec une marionnette de chouette toute douce et 6 puces sonores ! A la tombée de la nuit, Petite chouette s'envole à la recherche de ses amis pour jouer la grande berceuse du soir. Qui chantera avec elle ? Anime la marionnette de la chouette, écoute son hululement et découvre les bruits de la nuit en musique. Dans la même collection : - Petit lion dans la savane - Petit loup dans la forêt - Petit singe dans la jungle - Petit chat à la ferme - Petit hérisson à la campagne