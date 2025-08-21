Inscription
#Album jeunesse

Petite chouette dans la nuit

Thierry Manès, Emilie Collet

Un livre avec une marionnette de chouette toute douce et 6 puces sonores ! A la tombée de la nuit, Petite chouette s'envole à la recherche de ses amis pour jouer la grande berceuse du soir. Qui chantera avec elle ? Anime la marionnette de la chouette, écoute son hululement et découvre les bruits de la nuit en musique. Dans la même collection : - Petit lion dans la savane - Petit loup dans la forêt - Petit singe dans la jungle - Petit chat à la ferme - Petit hérisson à la campagne

Par Thierry Manès, Emilie Collet
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Thierry Manès, Emilie Collet

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

Petite chouette dans la nuit

Thierry Manès, Emilie Collet

Paru le 21/08/2025

6 pages

Editions Gründ

14,95 €

9782324037139
