#Album jeunesse

Oh ! C'est quoi ça ?

Alexandre Juza

ActuaLitté
"- Snif snif snif... C'est quoi, cette odeur ? - C'est un ours qui prépare une tarte aux poissons. - Beurk... - Allez, finis ton petit déjeuner ! " Toute la journée, un petit frère questionne sa soeur sur l'odeur dans la cuisine, la pluie dans le jardin, le vent dans la rue, le bruit dans la salle de bains... Lassée et un peu blasée, la grande soeur donne des explications extravagantes, en évoquant des activités absurdes d'animaux farfelus : un ours cuisine, une girafe arrose ses tomates, un hippopotame se mouche, un crocodile saute à la corde... Le petit frère s'étonne, s'interroge... Vrai ou faux ? La chute malicieuse et l'apparition finale inattendue des animaux en surprendront plus d'un ! Votre enfant n'a pas fini de vous poser des questions !

Par Alexandre Juza
Chez Editions Didier

|

Auteur

Alexandre Juza

Editeur

Editions Didier

Genre

Tout-carton

Oh ! C'est quoi ça ?

Alexandre Juza

Paru le 03/09/2025

24 pages

Editions Didier

12,90 €

ActuaLitté
9782278120000
