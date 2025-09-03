Inscription
#Roman francophone

Odette Froyard en trois façons

Isabelle Monnin

ActuaLitté
" Puisque Odette Froyard avait existé, elle méritait d'être considérée. Elle était considérable. Il y avait dans mes échafaudages la honte intériorisée de venir d'une femme qui avait endossé l'invisibilité comme identité, n'ayant pas su, voulu ou pu s'en libérer. Si je la laissais au silence de l'oubli, il y aurait aussi, et pour toujours, la honte de ne pas l'avoir racontée. " Dans ce livre vibrant d'humanité, Isabelle Monnin retrace la vie minuscule d'Odette Froyard, sa grand- mère. De la ville de Gray pendant la Première Guerre mondiale aux camps de la mort, en passant par un mystérieux orphelinat franc-maçon dans les années 1930, Odette Froyard en trois façons offre une traversée du siècle et explore la part romanesque de toute existence. Isabelle Monnin crée une littérature qui écrit la vie, l'augmente ou l'exauce. Une fiction inoubliable du réel qui nous apprend à le lire autrement. Juliette Einhorn, Le Monde des livres. Un texte magnifique. Poignant. Isabelle Spaak, Le Figaro littéraire.

Par Isabelle Monnin
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Isabelle Monnin

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Odette Froyard en trois façons

Isabelle Monnin

Paru le 03/09/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

9782253251514
