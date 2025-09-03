Inscription
Guide des parents d'aujourd'hui

Caroline Goldman

Pour enfin vous aider quand personne ne vous dit vraiment comment le devenir. Ce livre aborde les voies d'accès au bonheur, les équilibres familiaux, la gestion du quotidien, l'importance des mots et des limites éducatives, les fragilités parentales, les chagrins d'enfance, l'adolescence... Caroline Goldman est psychologue pour enfants et adolescents, docteure en psychopathologie clinique (Paris Descartes), enseignante, formatrice, auteure de livres en psychologie de l'enfant, d'un podcast et d'une chronique diffusée sur France Inter, qui ont nourri cet ouvrage. Un format " mode d'emploi " ultra-pratique à destination des parents de jeunes enfants et d'adolescents. A chaque problématique, ses solutions". Une approche sensible et concrète, étayée par vingt ans de pratique, qui responsabilise les parents sans les culpabiliser. " Psychologies magazine.

Par Caroline Goldman
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Caroline Goldman

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Vie de famille

Guide des parents d'aujourd'hui

Caroline Goldman

Paru le 03/09/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

9782253239055
