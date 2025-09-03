Ma journée IG bas

Manger sainement sans renoncer à la gourmandise, c'est possible ! Adopter une alimentation à indice glycémique bas, c'est faire le choix d'un mieux-être durable : sensation de faim mieux maîtrisée, poids équilibré, santé optimisée, énergie stable... Et tout cela sans frustration ! Dans ce nouvel ouvrage, Albane Reclus, autrice de Je cuisine IG bas pourtoute ma famille, vous accompagne au fil de la journée avec 60 recettes inédites, faciles à préparer et pleines de saveurs. Du petit-déjeuner au dîner, en passant par les snacks, les goûters et les desserts, retrouvez dans cet ouvrage : - des idées de menus complets à composer selon vos envies et votre emploi du temps ; - des astuces pratiques pour mieux vous organiser ; - des conseils clairs pour intégrer la méthode IG bas dans votre quotidien sans vous compliquer la vie. Mettez enfin votre assiette au service de votre bien-être, en toute simplicité. Albane Reclus est coach en nutrition spécialisée dans l'alimentation à indice glycémique (IG) bas. Elle est la créatrice de la chaîne YouTube à succès "Cuisiner IG bas" . Elle partage chaque semaine sur ses réseaux des recettes saines, pensées pour toute la famille. Avec la participation d'Alexandra Retion, diététicienne nutritionniste