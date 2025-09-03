Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Ma journée IG bas

Emilie Laraison, Albane Reclus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Manger sainement sans renoncer à la gourmandise, c'est possible ! Adopter une alimentation à indice glycémique bas, c'est faire le choix d'un mieux-être durable : sensation de faim mieux maîtrisée, poids équilibré, santé optimisée, énergie stable... Et tout cela sans frustration ! Dans ce nouvel ouvrage, Albane Reclus, autrice de Je cuisine IG bas pourtoute ma famille, vous accompagne au fil de la journée avec 60 recettes inédites, faciles à préparer et pleines de saveurs. Du petit-déjeuner au dîner, en passant par les snacks, les goûters et les desserts, retrouvez dans cet ouvrage : - des idées de menus complets à composer selon vos envies et votre emploi du temps ; - des astuces pratiques pour mieux vous organiser ; - des conseils clairs pour intégrer la méthode IG bas dans votre quotidien sans vous compliquer la vie. Mettez enfin votre assiette au service de votre bien-être, en toute simplicité. Albane Reclus est coach en nutrition spécialisée dans l'alimentation à indice glycémique (IG) bas. Elle est la créatrice de la chaîne YouTube à succès "Cuisiner IG bas" . Elle partage chaque semaine sur ses réseaux des recettes saines, pensées pour toute la famille. Avec la participation d'Alexandra Retion, diététicienne nutritionniste

Par Emilie Laraison, Albane Reclus
Chez Albin Michel

|

Auteur

Emilie Laraison, Albane Reclus

Editeur

Albin Michel

Genre

Diététiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ma journée IG bas par Emilie Laraison, Albane Reclus

Commenter ce livre

 

Ma journée IG bas

Albane Reclus

Paru le 03/09/2025

160 pages

Albin Michel

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226502803
9782226502803
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.