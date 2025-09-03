Qu'est ce qui nous fait humains ? Pour répondre à cette question, il faut - aussi déstabilisant que cela puisse paraître - aller aux marges. Martin Steffens nous emmène là où l'humanité se fait, et se défait. C'est un seul et même lieu puisque l'humanité inclut, comme lui étant constitutive, un moment fondateur d'exclusion : nous ne sommes homme qu'aux dépens d'un autre, à qui l'humanité est refusée. Il ne s'agit pas seulement de s'en indigner. Mais de chercher à enrayer une logique logée au plus profond de notre espèce. A l'aide des travaux du philosophe italien Giorgio Agamben et des ressources de la spiritualité franciscaine, Martin Steffens nous permet de dépasser notre sidération face au mal récurrent que l'homme fait à ses semblables. Cet essai indique, de façon poétique et lumineuse, des façons de vivre qui sont une manière de résister. Martin Steffens est agrégé de philosophie, matière qu'il enseigne en classes préparatoires à Strasbourg. Chroniqueur régulier dans les colonnes du quotidien La Croix et de l'hebdomadaire La Vie, il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages dont Dieu, après la peur (Salvator, 2023), L'éternité reçue (DDB, 2017).