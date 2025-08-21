Inscription
#Roman étranger

Dans la chambre forêt

Chiara Mezzalama

ActuaLitté
Je suis tombée amoureuse d'un écrivain français. J'ai pénétré dans la langue à travers le coeur et le corps. Il est mort soudainement. Il m'a laissé en héritage cette langue qui sera à jamais pour moi la langue de l'amour. Ce matin-là, Chiara attend les retrouvailles avec son grand amour, marié à une autre. Après des mois de séparation et un confinement interminable, les deux amants impatients vont enfin se respirer, se toucher. Mais c'est la mort qui frappe à la porte. Si peu de temps après leur rencontre, le coeur d'Olivier a cédé. Tandis que tout s'écroule, que reste-t-il à Chiara sinon les mots pour faire seule ce deuil intime, illégitime aux yeux des autres... A travers une langue sobre et poétique, l'autrice tente de réparer la déchirure en s'attachant à la beauté des petites choses. Car la vie peut renaître dans des lieux inattendus, et un drame partagé briser la solitude.

Par Chiara Mezzalama
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Chiara Mezzalama

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Littérature Italienne

Dans la chambre forêt

Chiara Mezzalama

Paru le 21/08/2025

176 pages

Presses de la Cité

19,00 €

9782258212039
