Les histoires extraordinaires de la météo

Louis Bodin

Et si le climat était le véritable maître de l'Histoire ? Savez-vous comment une simple pluie a permis à Alexandre le Grand de triompher en Inde, pourquoi l'Invincible Armada espagnole a sombré face aux tempêtes, ou encore comment un cyclone a donné naissance au Bangladesh ? De la victoire de Napoléon à Austerlitz au bombardement de Nagasaki, en passant par le naufrage du Titanic, Louis Bodin nous révèle l'influence insoupçonnée du climat sur nos destins. La météo n'est pas un simple décor, mais un acteur majeur de notre épopée humaine. Volcans destructeurs, sécheresses catastrophiques, hivers glaciaires, orages décisifs... Ces récits fascinants nous apprennent comment les caprices météorologiques ont façonné notre humanité de manière inattendue. Une lecture captivante qui transformera à jamais notre regard sur l'Histoire et notre relation à la nature. L'Histoire comme vous ne l'avez jamais lue ! Homme de télévision, mais surtout ingénieur prévisionniste météorologue émérite et conteur passionné, Louis Bodin nous entraîne de surprise en surprise à travers ses histoires où la pluie et le beau temps font le destin des hommes.

Par Louis Bodin
Chez Fayard

|

Auteur

Louis Bodin

Editeur

Fayard

Genre

Généralités

Les histoires extraordinaires de la météo

Louis Bodin

Paru le 03/09/2025

316 pages

Fayard

20,90 €

9782213731377
