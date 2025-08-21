Le Silence de tes yeux

La grâce d'une rencontre qui change le destin de la jeune Clara, aveugle, mais qui réveille également les secrets du passé... Par l'auteur de la saga cévenole des Rochefort. Cévennes, fin des années 1950. Clara grandit, choyée par sa mère et ses grands-parents, jamais loin de son meilleur ami Amaury. Les jours s'écoulent, d'une quiétude fragile, jusqu'à ce que la jeune fille apprenne qu'elle va devenir aveugle. Pour Clara commence alors un long parcours d'épreuves et de résilience. Et lorsque la cécité s'abat sur elle, à quinze ans, elle reste déterminée à vivre libre. Elle fait bientôt la connaissance d'Alexandre Honegger, un homme bienveillant et mystérieux qui lui transmet sa passion de la musique et lui enseigne à jouer du violon. Avec le temps, elle s'attache à lui - sans doute incarne-t-il à ses yeux ce père qu'elle n'a jamais connu. Mais la présence d'Alexandre suscite l'hostilité de la mère de Clara. Ferait-il resurgir de douloureux secrets de la récente guerre ? Un beau roman sur la grâce d'un destin entre ombres et lumière.