#Essais

Public ou privé ?

Hélène Haus

ActuaLitté
Pourquoi l'école de la République ne tient-elle toujours pas sa promesse de " mixité sociale " , pourtant inscrite dans le Code de l'éducation ? A l'aide d'un outil qui n'a été rendu accessible que récemment, les indices de position sociale (IPS) des écoles élémentaires, collèges et lycées publics et privés sous contrat, et au terme d'une enquête de terrain qui l'a menée dans une dizaine d'établissements sociologiquement très différents, rencontrant aussi bien élèves, parents et professeurs qu'élus locaux, Hélène Haus établit dans cet ouvrage un bilan du système scolaire français et des inégalités qu'il engendre, pour nous permettre de repenser l'éducation comme service public et devoir de l'Etat. Hélène Haus est journaliste au Parisien, spécialiste des questions d'éducation.

Par Hélène Haus
Chez Fayard

|

Auteur

Hélène Haus

Editeur

Fayard

Genre

Education nationale

Public ou privé ?

Hélène Haus

Paru le 03/09/2025

272 pages

Fayard

20,90 €

