Public ou privé ?

Pourquoi l'école de la République ne tient-elle toujours pas sa promesse de " mixité sociale " , pourtant inscrite dans le Code de l'éducation ? A l'aide d'un outil qui n'a été rendu accessible que récemment, les indices de position sociale (IPS) des écoles élémentaires, collèges et lycées publics et privés sous contrat, et au terme d'une enquête de terrain qui l'a menée dans une dizaine d'établissements sociologiquement très différents, rencontrant aussi bien élèves, parents et professeurs qu'élus locaux, Hélène Haus établit dans cet ouvrage un bilan du système scolaire français et des inégalités qu'il engendre, pour nous permettre de repenser l'éducation comme service public et devoir de l'Etat. Hélène Haus est journaliste au Parisien, spécialiste des questions d'éducation.