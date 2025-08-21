Inscription
#Essais

Droit civil 1re année

Mélina Douchy-Oudot

ActuaLitté
L'ensemble des composantes du programme de droit civil en L1. Ce manuel couvre l'ensemble des composantes du programme de droit civil tel qu'il est enseigné durant les deux semestres de la première année de Licence : introduction au droit civil, droit des personnes et droit de la famille. Pour aborder ces matières fondamentales du droit, l'HyperCours regroupe en un seul ouvrage : - l'essentiel des connaissances , y compris une approche méthodologique ; - des compléments pédagogiques à la fin de chaque chapitre pour mieux mémoriser et bien préparer les épreuves de travaux dirigés et l'examen terminal.

Par Mélina Douchy-Oudot
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Mélina Douchy-Oudot

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit des personnes

Commenter ce livre

 

Paru le 21/08/2025

Mélina Douchy-Oudot

Paru le 21/08/2025

Editions Dalloz

32,00 €

ActuaLitté
9782247239733
