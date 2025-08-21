Inscription
Code junior

Dominique Chagnollaud de Sabouret, Egehan Nalbant

Le premier Code Dalloz des collégiens, des lycéens... et de leurs parents ! " Le premier code juridique entièrement consacré aux mineurs. " N. Guibert, Le Monde " Ce petit livre, formidable manuel d'éducation civique, a désormais sa place entre le Larousse et le Bescherelle. " V. Brocard, Télérama Les droits des enfants et adolescents, comme leurs obligations, sont souvent méconnus, parfois ignorés, particulièrement dans le cadre de la vie scolaire. Le Code junior a pour but de mieux faire connaître aux parents et aux adolescents ces règles et leur application concrète à l'école et dans la vie quotidienne. Textes de lois, décrets, circulaires sont commentés avec clarté et simplicité : les questions pratiques de la vie à l'école, en famille et en société sont ici abordées, des trotinettes électriques à Internet en passant par les examens, Parcoursup et la carte scolaire.

Genre

Droits de l'enfant

Paru le 21/08/2025

20,00 €

9782247239641
