En route pour l'école

L'histoire parfaite pour apprendre à apprivoiser ses peurs. Aujourd'hui, c'est la rentrée, pour Noé. La journée commence bien mais... la petite créature "Mauvais Poil" sort d'un tiroir et décrète qu'il ne veut pas aller à l'école ! Puis c'est le tour de la sorcière "Maladresse". Elle est tellement chamboulée à l'idée d'aller à l'école qu'elle renverse tout le chocolat chaud sur Noé. Et au moment de partir, c'est le géant "PetitGrand" qui reste tétanisé de peur devant la porte de Noé. Impossible de sortir ! Le petit garçon va alors prendre le temps de rassurer ces petites créatures terrifiés à l'idée d'aller à l'école, pour qu'ils se sentent enfin prêts à y aller sereinement.