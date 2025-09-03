Inscription
#Album jeunesse

Les émotions de bébé

Aurelie Perillou

ActuaLitté
Parce que les bébés adorent regarder d'autres bébés ! Dans un univers actuel souvent saturé d'images et d'informations, le temps du partage grâce au livre permet à l'enfant de s'approprier son univers quotidien, au calme. La photo est le médium idéal pour reconnaître, et plus tard, commencer à nommer ce qu'il voit. Dans cet imagier photos, le tout-petit va pouvoir découvrir d'autres bébés (ce qui va beaucoup lui plaire) et l'aider à comprendre ses propres émotions et sensations : la colère, la joie, la fatigue... Une fabrication soignée pour un cadeau de naissance idéal !

Par Aurelie Perillou
Chez Casterman

|

Auteur

Aurelie Perillou

Editeur

Casterman

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Les émotions de bébé

Aurelie Perillou

Paru le 10/09/2025

10 pages

Casterman

9,90 €

ActuaLitté
9782203293526
© Notice établie par ORB
