Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Poèmes de prison

Grisélidis Réal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Figure militante, autrice d'une oeuvre en prose principalement composée d'écrits intimes, Grisélidis Réal (1929-2005) est aussi " l'une des plus grandes voix poétiques du xxe siècle " (Nancy Huston), révélée par la publication de Chair vive (Seghers, 2022). Les amours passionnelles et destructrices, l'exil, la prostitution et la maladie constituent le terreau de sa création. Ces Poèmes de prison sont écrits en 1963, alors qu'elle est écrouée pour trafic de stupéfiants à Munich. Pendant les sept mois et demi de sa détention, elle se livre à une activité artistique et littéraire déterminante.

Par Grisélidis Réal
Chez Seghers

|

Auteur

Grisélidis Réal

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Poèmes de prison par Grisélidis Réal

Commenter ce livre

 

Poèmes de prison

Grisélidis Réal

Paru le 21/08/2025

60 pages

Seghers

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782232148521
9782232148521
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.