PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Figure militante, autrice d'une oeuvre en prose principalement composée d'écrits intimes, Grisélidis Réal (1929-2005) est aussi " l'une des plus grandes voix poétiques du xxe siècle " (Nancy Huston), révélée par la publication de Chair vive (Seghers, 2022). Les amours passionnelles et destructrices, l'exil, la prostitution et la maladie constituent le terreau de sa création. Ces Poèmes de prison sont écrits en 1963, alors qu'elle est écrouée pour trafic de stupéfiants à Munich. Pendant les sept mois et demi de sa détention, elle se livre à une activité artistique et littéraire déterminante.