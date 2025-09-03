Au secours, un bébé arrive !

Une nouvelle collection où l'amitié permet de traverser toutes les petites et grandes épreuves du quotidien, avec humour et sur un ton vivant, d'aujourd'hui. Auguste est ravi ! Ses parents doivent lui annoncer une grande nouvelle. C'est sûrement le chien qu'il attendait depuis si longtemps ! Erreur... La mère d'Auguste est ENCEINTE ! Quoi ? C'est le sujet parfait pour nos p'tits potes qui vont se poser 1000 questions sur la famille. Une histoire pleine d'humour où on parlera un petit peu de jalousie mais surtout beaucoup d'amour !