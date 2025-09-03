Pas simple d'être nouveau !

Une nouvelle collection où l'amitié permet de traverser toutes les petites et grandes épreuves du quotidien, avec humour et sur un ton vivant, d'aujourd'hui. Kassim arrive dans une nouvelle école. Pas simple de changer de ville et de perdre tous ses amis. Son intégration est difficile, les élèves le regardent de travers et le critique. Le père de Kassim va ouvrir le dialogue, en l'accompagnant voir une professionnelle, puis en discutant avec l'enseigante qui va trouver des solutions pour que les enfants puissent enfin se rencontrer, et dépasser leurs différences. Cette épreuve va permettre au groupe de P'tits Potes de se constituer et de devenir 6 copains inséparables.