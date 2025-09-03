Sociologie de la maladie et de la médecine

Cet ouvrage retrace les changements macro-sociaux qui sont à l'origine de la médecine moderne et du statut du malade aujourd'hui. Il montre comment le social façonne les états de santé des individus, les interprétations qu'ils en donnent, mais aussi leurs pratiques. Ce livre permet de saisir les enjeux du système de santé actuel, marqué par le retour de l'épidémie et l'irruption de la maladie dans l'espace public. Adoptant une démarche plurisdiciplinaire, les auteurs donnent les repères théoriques nécessaires pour analyser les processus sociaux liés à la maladie.