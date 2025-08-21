Inscription
#Essais

Une cathédrale de louange

Olivier-Marie Sarr

ActuaLitté
La liturgie des heures, longtemps perçue comme la prière des prêtres et des religieux est aujourd'hui de plus en plus pratiquée par des laïcs, notamment grâce aux applications de prière. Célébration quotidienne du mystère pascal, au fil de la journée qui passe, elle invite à vivre le temps comme un don, tout en faisant don à Dieu d'une part modeste de son temps. Un ouvrage essentiel pour redécouvrir cette forme singulière de prière, s'extraire de l'agitation du monde et revenir à l'essentiel. L'ouvrage débute par une approche anthropologique : comment est vécue aujourd'hui cette prière des heures, qui connait des formes très variées ? comment vient-elle rejoindre, et transformer le rapport moderne au temps ? comment son rythme propre peut-il constituer un contrepoint aux journées souvent bousculées que nous vivons ? Un deuxième temps, plus théologique, propose une approche chrétienne du temps comme don, comme espace de gratuité et de louange. Dans un monde où tout va très vite, la liturgie propose une manière de vivre le temps différente, sensible à la fécondité de la fidélité dans la durée. Une dernière étape présente la dimension pascale de la liturgie des heures : prier l'office, c'est une manière d'accueillir le mystère de notre salut dans le présent, à l'heure où nous sommes et pas seulement une fois par an durant la Semaine Sainte. Un ouvrage qui offre des solutions pour mettre la prière au coeur de son quotidien.

Par Olivier-Marie Sarr
Chez Cerf

|

Auteur

Olivier-Marie Sarr

Editeur

Cerf

Genre

Prière et spiritualité

Une cathédrale de louange

Olivier-Marie Sarr

Paru le 21/08/2025

176 pages

Cerf

20,00 €

ActuaLitté
9782204170512
