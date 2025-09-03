Ecrire l'histoire

Qu'est-ce que faire de l'histoire aujourd'hui ? Que trouvons-nous dans les coulisses de la recherche et dans les ateliers des historiens et des historiennes dans un monde dans lequel les sources, coeur vibrant du métier, se découvrent et se lisent de plus en plus sur un écran ? Ce livre propose de suivre tous ces gestes et expériences qui composent le quotidien du travail de l'histoire aujourd'hui, que ce soit la façon de poser des questions, le choix des fonds d'archives, l'écriture et la diffusion du savoir. L'ère numérique touche aux piliers d'une méthode jusque-là considérée comme inébranlable : face à cette transformation toujours en cours sous l'effet de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle générative, ce livre ouvre une fenêtre sur une pratique en pleine évolution et invite tous les lecteurs à entrer dans les coulisses de l'écriture de l'histoire, que l'on soit historien, étudiant ou tout simplement intéressé par les mutations du savoir à l'ère numérique.