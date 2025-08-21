Mais où vont les poussières

Voici la chronique des quatre dernières décennies, taguée et graffée à travers les insignifiances d'une existence si absurdement banale qu'elle en devient extraordinaire. Dans ce roman époustouflant de vie vraie, c'est le grand dépotoir de notre époque que vide ici Christophe Carrées, racontant la vie quotidienne des anonymes qui, dans la grisaille des jours, se font lentement dévorer par le temps qui passe. Avec, pour seul salut, de lancer furtivement leurs protestations sinon muettes, comme on jetait jadis des bouteilles d'encre à la mer. Parfois grinçants, souvent tendres, toujours parlants, ces instantanés arrachent au désespoir sa puissance maléfique car écrire, c'est dire non à l'engloutissement. Un éloge des humbles, saisis en eux-mêmes, comme photographiés pour l'éternité. Un récit qui nous prend au vif. Une réussite.