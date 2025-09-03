L'enquête ethnologique de terrain

L'ethnologie est définie par la pratique de terrain : celui-ci est à la fois lieu, objet, tradition et forme d'enquête où l'ethnologue entre en contact direct avec ses interlocuteurs. Un séjour de longue durée, une familiarité culturelle et linguistique font de l' "observation participante" l'instrument d'une mise en contexte permanente des comportements individuels et collectifs, et surtout des cultures de l'oralité, matériau originel de l'ethnologie. L'enquête de terrain devient ensuite une série de textes (notes, entretiens, articles ou ouvrages) qui évoque autant les manières de faire de l'ethnologie que les coutumes des sociétés étudiées. Cette 3e édition prend en compte les publications françaises les plus récentes tant sur la restitution et l'analyse des pratiques d'enquête que sur les nouveaux champs de recherche comme le développement ou l'humanitaire. Jean COPANS est professeur émérite de sociologie à l'université Paris Descartes et anthropologue, spécialiste des sociétés africaines.