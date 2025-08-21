Inscription
#Essais

Sciences et techniques sanitaires et sociales 1re et Tle ST2S

Elisabeth Baumeier, Ingrid Fanchon, Catherine Malingue

ActuaLitté
Un guide complet pour le Bac ST2S qui allie cours structurés, exercices corrigés et préparation au Grand Oral pour une réussite assurée. Optimisez votre préparation au Bac ST2S avec cet ouvrage complet qui vous accompagne de la Première à la Terminale : > Tous les contenus essentiels du programme de ST2S > Des exercices corrigés pour s'entraîner régulièrement > Une préparation efficace au Grand Oral > Une méthodologie claire pour progresser tout au long de l'année > Des quiz et un sujet type Bac complet avec son corrigé détaillé accessibles via QR codes pour tester vos connaissances > Un format pratique pour réviser où que vous soyez

Par Elisabeth Baumeier, Ingrid Fanchon, Catherine Malingue
Chez Nathan

|

Auteur

Elisabeth Baumeier, Ingrid Fanchon, Catherine Malingue

Editeur

Nathan

Genre

ST2S (Sciences et technologies

Sciences et techniques sanitaires et sociales 1re et Tle ST2S

Elisabeth Baumeier, Ingrid Fanchon, Catherine Malingue

Paru le 21/08/2025

176 pages

Nathan

12,90 €

9782095054472
