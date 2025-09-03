Inscription
Le monde grec

Pierre Cabanes

Cet ouvrage a pour vocation de fournir quelques notions claires aux lecteurs et aux lectrices qui prennent contact avec la Grèce antique. Il offre une présentation du monde grec antique, fondée sur l'étude des grandes structures de cet ensemble dont l'unité est beaucoup plus culturelle que politique. Sont décrites successivement la vie sociale en Grèce ancienne, les activités économiques des habitants, les formes d'Etat et de gouvernement qu'ils ont adoptées pour organiser la vie de leurs petites collectivités, la vie religieuse et culturelle qui les rapprochent. Une chronologie permet de situer dans le temps ces structures et incitera le lecteur à aller plus loin dans la découverte du monde grec ancien.

Pierre Cabanes
Chez Armand Colin

Auteur

Pierre Cabanes

Editeur

Armand Colin

Genre

Grèce

Le monde grec

Pierre Cabanes

Paru le 03/09/2025

168 pages

Armand Colin

18,50 €

9782200641818
