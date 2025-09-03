Le retour de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis paraît bien signifier la fin d'un monde, et l'irruption brutale et soudaine d'un nouveau. Cette révolution stratégique, d'une rare importance, remet en cause jusqu'aux plus traditionnelles des alliances. Loin du récit d'un " faiseur de paix " , l'agenda trumpiste n'a pas débouché sur les issues rapides annoncées dans les guerres en Ukraine et à Gaza, qui continuent d'illustrer l'impuissance des Européens face à des crises pourtant cruciales pour leur propre stabilité. Alors que l'année qui s'ouvre pourrait être décisive dans le premier de ces conflits, les conséquences du 7 octobre 2023 n'en finissent pas de peser sur la recomposition des rapports de force géopolitiques au Moyen-Orient dans le second, jusqu'à l'affrontement entre Israël et les Etats-Unis, d'un côté, et l'Iran, de l'autre. Plus éloignées de ces théâtres, l'Amérique latine et les Afriques n'en sont pas moins soumises à ces aléas, au premier rang desquels la guerre commerciale mondiale lancée par Donald Trump et l'antagonisme croissant dans la relation entre Pékin et Washington. La révolution Trump catalyse des tendances internationales préexistantes, en particulier une montée de courants populistes antiécologiques, un virage économique néomercantiliste ou encore de nouvelles ères énergétique et numérique. L'ensemble de ces bouleversements offrira-t-il à la Chine la possibilité de profiter un peu plus des espaces ainsi laissés libres ? L'Année stratégique, c'est : - 197 fiches pays (indicateurs politiques, sociaux, démographiques, économiques, énergétiques, environnementaux et militaires) - 12 analyses régionales et thématiques, avec cartes et infographies - Des rappels chronologiques des événements qui ont marqué l'année - Un annuaire statistique mondial des données essentielles