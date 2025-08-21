Inscription
#Essais

La philosophie

Patrice Rosenberg

ActuaLitté
Découvrez le guide de référence en philosophie qui vous accompagnera du bac aux études supérieures. Une approche claire et structurée pour maîtriser l'essentiel de la philosophie. Ce manuel indispensable vous offre une vision complète de la philosophie, des origines à nos jours . Grâce à son organisation par double page, mémorisez facilement les concepts clés et développez votre réflexion philosophique. > Panorama général de l'histoire de la philosophie > Présentation détaillée des principaux philosophes, des écoles et courants de pensée > Introduction aux notions et problèmes qui permettent d'interroger notre monde > Méthodologie pour la dissertation et l'explication de texte > Langage accessible et pédagogique > Format idéal pour la révision et l'apprentissage Parfaitement adapté pour : - La préparation du baccalauréat - Les classes préparatoires littéraires et économiques - Les études universitaires de lettres, sciences humaines, sciences de l'éducation et sciences sociales (BUT, Licences, Licences professionnelles) - La préparation aux concours administratifs - Tous ceux qui souhaitent compléter leurs connaissances sur la philosophie

Par Patrice Rosenberg
Chez Nathan

|

Auteur

Patrice Rosenberg

Editeur

Nathan

Genre

Baccalauréat

La philosophie

Patrice Rosenberg

Paru le 21/08/2025

Nathan

13,50 €

ActuaLitté
9782095053871
