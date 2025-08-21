Inscription
Les institutions de la France

Yvonne Jeaneau, Claire Morin

Maîtrisez l'organisation et le fonctionnement des institutions françaises grâce à un ouvrage de référence clair et structuré. Indispensable pour réussir vos examens et concours administratifs. Découvrez un guide complet et accessible sur les institutions de la Ve République ! Il permet de comprendre le rôle de l'Etat, la place des différents partis politiques, et explique les compétences des collectivités locales, des départements et des régions. > Organisation claire par double page pour une mémorisation efficace > Schémas explicatifs détaillés > Couverture exhaustive du fonctionnement institutionnel > Focus sur les collectivités territoriales Parfaitement adapté pour : - La préparation des examens en BTS, BUT et Licence - Les concours administratifs - Les études en droit et sciences politiques - La formation continue des professionnels Ce livre est fait pour vous : - Elèves de lycée - Etudiants en BTS GPME, SAM, MCO et NDRC - Etudiants en formations universitaires de droit, de gestion et de communication (BUT, licences, licences professionnelles, masters) - Etudiants en écoles supérieures de commerce et en IEP - Etudiants qui préparent un concours pour accéder aux corps de fonctionnaires d'Etat - Candidats à un emploi dans une collectivité territoriale - Etudiants en histoire préparant les concours de l'enseignement - Tous ceux qui souhaitent compléter leurs connaissances sur le fonctionnement des institutions en France.

Par Yvonne Jeaneau, Claire Morin
Chez Nathan

|

Auteur

Yvonne Jeaneau, Claire Morin

Editeur

Nathan

Genre

Culture générale

Les institutions de la France

Yvonne Jeaneau, Claire Morin

Paru le 21/08/2025

160 pages

Nathan

13,50 €

