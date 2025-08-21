Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Guide de l'Union européenne

Jean Brulhart, José Echkenazi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez l'ouvrage de référence pour comprendre l'Union européenne, ses institutions et ses enjeux actuels. Un guide indispensable pour vos études supérieures et la préparation aux concours européens. Ce guide est destiné à tous ceux qui souhaitent mieux connaître le fonctionnement de l'Union européenne et en comprendre les défis actuels. CONTENU DETAILLE : > Histoire de la construction européenne > Fonctionnement des institutions européennes > Enjeux économiques contemporains > Relations internationales de l'UE > Guide pratique pour travailler dans l'UE POINTS FORTS : Organisation claire par double page / Approche pédagogique éprouvée / Contenu actualisé / Schémas explicatifs PARFAIT POUR : - Etudiants en IEP et écoles supérieures de commerce - Etudiants de formations universitaires de droit, de gestion et de sciences économiques - Candidats aux concours de la fonction publique européenne - Etudiants aux BTS - Tous ceux qui souhaitent compléter leurs connaissances sur l'Union européenne

Par Jean Brulhart, José Echkenazi
Chez Nathan

|

Auteur

Jean Brulhart, José Echkenazi

Editeur

Nathan

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide de l'Union européenne par Jean Brulhart, José Echkenazi

Commenter ce livre

 

Guide de l'Union européenne

Jean Brulhart, José Echkenazi

Paru le 21/08/2025

160 pages

Nathan

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095053840
9782095053840
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.