Mathématiques BTS CG 1re et 2e année

Réussissez votre BTS Comptabilité Gestion avec ce manuel complet de mathématiques ! Un ouvrage conçu pour maîtriser le programme des deux années et s'entraîner efficacement aux examens. Optimisez votre préparation au BTS CG avec cet ouvrage de référence qui vous accompagne durant vos deux années d'études : > Programme complet en mathématiques des deux années de BTS > Cours structuré avec toutes les notions essentielles > Exercices variés et progressifs avec corrigés détaillés > Sujets d'examens types corrigés Idéal pour : - un apprentissage progressif - des révisions régulières - un entraînement efficace aux examens - l'acquisition des fondamentaux en mathématiques