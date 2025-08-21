Inscription
Mathématiques BTS CG 1re et 2e année

Jean-Luc Dianoux, Muriel Dorembus

Réussissez votre BTS Comptabilité Gestion avec ce manuel complet de mathématiques ! Un ouvrage conçu pour maîtriser le programme des deux années et s'entraîner efficacement aux examens. Optimisez votre préparation au BTS CG avec cet ouvrage de référence qui vous accompagne durant vos deux années d'études : > Programme complet en mathématiques des deux années de BTS > Cours structuré avec toutes les notions essentielles > Exercices variés et progressifs avec corrigés détaillés > Sujets d'examens types corrigés Idéal pour : - un apprentissage progressif - des révisions régulières - un entraînement efficace aux examens - l'acquisition des fondamentaux en mathématiques

Par Jean-Luc Dianoux, Muriel Dorembus
Chez Nathan

Auteur

Jean-Luc Dianoux, Muriel Dorembus

Editeur

Nathan

Genre

Comptabilité

Mathématiques BTS CG 1re et 2e année

Jean-Luc Dianoux, Muriel Dorembus

Paru le 21/08/2025

240 pages

Nathan

12,90 €

9782095053703
