Contrôle de gestion DCG 11

Une nouvelle série Expert Sup : les flashcards ! Entièrement détachables et ludiques, elles sont un outil de mémorisation efficace. 160 flashcards, organisées par thèmes et en couleurs, pour balayer l'ensemble du programme de l'UE 11 Contrôle de Gestion. Les éditions Dunod proposeront ainsi 3 types de préparation pour réviser, répondant à des besoins différents : - Le manuel, pour avoir une exhaustivité du programme, des exercices pour s'entraîner et un maximum de contenu. Dans une optique de "cours intégral" qui peut venir en complément d'un cours suivi en établissement. - Les fiches, support intermédiaire, qui va à l'essentiel, dans une optique de révision. - Les flashcards, ouvrage qui permet de faciliter les révisions, d'accéder à plusieurs modes d'utilisation, tout en permettant d'activer l'efficacité de la mémorisation grâce aux neurosciences.