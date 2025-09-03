Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Contrôle de gestion DCG 11

Anne-Sophie Mondin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une nouvelle série Expert Sup : les flashcards ! Entièrement détachables et ludiques, elles sont un outil de mémorisation efficace. 160 flashcards, organisées par thèmes et en couleurs, pour balayer l'ensemble du programme de l'UE 11 Contrôle de Gestion. Les éditions Dunod proposeront ainsi 3 types de préparation pour réviser, répondant à des besoins différents : - Le manuel, pour avoir une exhaustivité du programme, des exercices pour s'entraîner et un maximum de contenu. Dans une optique de "cours intégral" qui peut venir en complément d'un cours suivi en établissement. - Les fiches, support intermédiaire, qui va à l'essentiel, dans une optique de révision. - Les flashcards, ouvrage qui permet de faciliter les révisions, d'accéder à plusieurs modes d'utilisation, tout en permettant d'activer l'efficacité de la mémorisation grâce aux neurosciences.

Par Anne-Sophie Mondin
Chez Dunod

|

Auteur

Anne-Sophie Mondin

Editeur

Dunod

Genre

DCG11 Contrôle de gestion

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Contrôle de gestion DCG 11 par Anne-Sophie Mondin

Commenter ce livre

 

Contrôle de gestion DCG 11

Anne-Sophie Mondin

Paru le 03/09/2025

160 pages

Dunod

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100879922
9782100879922
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.