#Essais

Prévention Santé Environnement CAP 1re/2e année

Elisabeth Baumeier

ActuaLitté
La référence incontournable pour réussir l'épreuve de PSE au CAP ! Un ouvrage complet qui accompagne l'élève pendant ses deux années avec cours, exercices et méthodes. Maximisez vos chances de réussite avec ce guide complet de Prévention Santé Environnement pour CAP. Conçu pour accompagner efficacement les élèves pendant leurs deux années de formation, cet ouvrage propose : - Un cours complet couvrant tout le programme - Des exercices corrigés pour s'entraîner efficacement - Des méthodes concrètes pour réussir l'examen - Un sujet d'examen type entièrement corrigé - Des QCM d'auto-évaluation pour tester ses connaissances - Des r essources numériques complémentaires : vidéos et sites web

Par Elisabeth Baumeier
Chez Nathan

|

Auteur

Elisabeth Baumeier

Editeur

Nathan

Genre

Multi-matières

Prévention Santé Environnement CAP 1re/2e année

Elisabeth Baumeier

Paru le 21/08/2025

144 pages

Nathan

11,90 €

ActuaLitté
9782095053680
