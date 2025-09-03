En 48 pages et 23 fiches pratiques, le Petit Export fournit toutes les connaissances indispensables pour gérer l'export et l'import, de l'expédition au dédouanement, en présentant notamment : - les conditions de ventes internationales - la logistique export - les modes de transport internationaux - les assurances transport - les procédures de dédouanement - la gestion des risques - les techniques de paiement - les financements exportLe Petit Export est à jour des dernières dispositions réglementaires. Plus de 25 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Nouveau : inclus un test interactif pour tester ses connaissances ++------------------------------------ ? Depuis 19 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ------------------------------------ ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------