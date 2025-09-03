Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le petit Export

Hubert Martini, Ghislaine Legrand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 48 pages et 23 fiches pratiques, le Petit Export fournit toutes les connaissances indispensables pour gérer l'export et l'import, de l'expédition au dédouanement, en présentant notamment : - les conditions de ventes internationales - la logistique export - les modes de transport internationaux - les assurances transport - les procédures de dédouanement - la gestion des risques - les techniques de paiement - les financements exportLe Petit Export est à jour des dernières dispositions réglementaires. Plus de 25 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Nouveau : inclus un test interactif pour tester ses connaissances ++------------------------------------ ? Depuis 19 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ------------------------------------ ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Par Hubert Martini, Ghislaine Legrand
Chez Dunod

|

Auteur

Hubert Martini, Ghislaine Legrand

Editeur

Dunod

Genre

Import, export

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit Export par Hubert Martini, Ghislaine Legrand

Commenter ce livre

 

Le petit Export

Hubert Martini, Ghislaine Legrand

Paru le 03/09/2025

48 pages

Dunod

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100879403
9782100879403
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.