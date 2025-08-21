Inscription
#Essais

Mon programme en 3 mois Espagnol

Claude Renucci, Juan Gonzalez

Découvrez une méthode innovante pour maîtriser l'espagnol en seulement 3 mois ! Niveau avancé Un programme structuré et personnalisable, conçu spécialement pour les francophones, avec accès direct aux audios. Atteignez rapidement vos objectifs linguistiques grâce à cette méthode d'apprentissage complète et efficace. Ce programme unique combine : - 20 leçons progressives avec des dialogues vivants - Des exercices de compréhension orale basés sur des situations réelles - Un format cahier pratique pour noter vos progrès - Un accès direct aux contenus audio - Des anecdotes et moments radio pour un apprentissage naturel - Une approche personnalisable selon vos objectifs Idéal pour les voyages, le travail ou le plaisir d'apprendre, cette méthode vous permet d'acquérir les bases solides de l'espagnol comme une langue maternelle.

Par Claude Renucci, Juan Gonzalez
Chez Nathan

|

Auteur

Claude Renucci, Juan Gonzalez

Editeur

Nathan

Genre

Méthodes adultes

Mon programme en 3 mois Espagnol

Juan Gonzalez

Paru le 21/08/2025

224 pages

Nathan

18,90 €

9782095053079
