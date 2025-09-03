Inscription
Biochimie fonctionnelle

Chantal LEBRUN

Cet ouvrage a pour objectif de traiter l'étude quantitative des activités de protéines, en particulier celles des enzymes. Après avoir présenté les concepts et le formalisme à utiliser, chaque chapitre s'appuie sur une série d'exercices commentés et corrigés avec un niveau de difficulté progressif. La première partie de l'ouvrage est consacrée à l'étude et à la caractérisation des interactions entre protéines et ligand ; la fixation spécifique d'une molécule (ligand) sur une protéine constituant l'initiation d'un phénomène biologique. La deuxième partie porte sur l'étude des activités enzymatiques utilisant les méthodes de cinétique enzymatique. Elle décrit la modulation de l'activité enzymatique par des métabolites ou autres substances reconnues, en fonction de la complexité du système biologique envisagé.

Auteur

Editeur

Genre

Biologie et physiologie végéta

Paru le 03/09/2025

256 pages

27,00 €

9782100870356
