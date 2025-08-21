Inscription
#Essais

Mon programme en 3 mois Anglais

Claude Renucci, Mary Mercer

ActuaLitté
Boostez votre anglais en 3 mois avec cette méthode innovante spécialement conçue pour les francophones. Programme complet avec audio intégré pour une immersion totale et des résultats rapides. Niveau avancé ! Découvrez une méthode d'apprentissage unique qui révolutionnera votre maîtrise de l'anglais. Conçue spécifiquement pour les francophones, cette formation intensive vous propose : - 20 leçons structurées et progressives - Des dialogues vivants et authentiques - Un accès direct à tous les contenus audio - Un cahier personnalisable pour suivre vos progrès - Une approche basée sur l'écoute naturelle - Des situations pratiques du quotidien Idéal pour : > Booster votre carrière professionnelle > Préparer vos voyages > Améliorer votre compréhension orale > Enrichir votre vocabulaire Format pratique type cahier permettant une prise de notes personnalisée et un suivi optimal de vos progrès.

Par Claude Renucci, Mary Mercer
Chez Nathan

Auteur

Claude Renucci, Mary Mercer

Editeur

Nathan

Genre

Méthodes adultes Anglais

Mon programme en 3 mois Anglais

Mary Mercer

Paru le 21/08/2025

208 pages

Nathan

18,90 €

ActuaLitté
9782095053062
