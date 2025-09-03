De l'enfer au paradis

Lorsque Kylian Mbappé prévient le PSG, au cours de la saison 2023-2024, qu’il partira libre, son annonce fait l’effet d’une déflagration. La direction du club comme les supporters parisiens oscillent entre la colère, le désespoir et l’incompréhension. Mais l’électrochoc a du bon : il est décidément temps de tirer un trait sur cette République des joueurs qui a tant fait pour décrédibiliser l’institution. Alors Paris décide de tout changer et d’inaugurer un nouveau projet sportif, confié au duo Luis Enrique-Luis Campos. Une révolution qui conduira le club, le 31 mai 2025, au plus glorieux des sacres : la victoire historique en Ligue des champions. Documents exclusifs sur le départ de Mbappé, révélations sur le conflit entre le camp du joueur et la direction du club, explosion d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, management de Luis Enrique : plongez dans les coulisses de deux saisons sous haute tension, folles de bout en bout.