Le dernier sur la plaine

" Notre territoire est immense. Nous sommes les Noconis ce qui, en langue comanche, signifie "les Errants". Toujours en mouvement, nous suivons la transhumance des bisons. La terre est notre mère, le soleil est notre père. Les plaines sur lesquelles nous chevauchons ne nous appartiennent pas, mais notre territoire s'étend a? perte de vue. " Ainsi commence ce roman, inspiré de faits réels, qui retrace le destin de Quanah Parker, le dernier chef comanche a? avoir vécu libre sur les grandes plaines américaines et qui s'est battu toute sa vie pour tenter de sauver son peuple et sa culture. Edition adaptée facile à lire : malvoyance ; fatigue visuelle ; troubles de l'apprentissage ; troubles cognitifs ; troubles DYS ; dyslexie ; dysgraphie ; TDA/H ; alphabétisation, FLE.