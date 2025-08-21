Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Le dernier sur la plaine

Nathalie Bernard

ActuaLitté
" Notre territoire est immense. Nous sommes les Noconis ce qui, en langue comanche, signifie "les Errants". Toujours en mouvement, nous suivons la transhumance des bisons. La terre est notre mère, le soleil est notre père. Les plaines sur lesquelles nous chevauchons ne nous appartiennent pas, mais notre territoire s'étend a? perte de vue. " Ainsi commence ce roman, inspiré de faits réels, qui retrace le destin de Quanah Parker, le dernier chef comanche a? avoir vécu libre sur les grandes plaines américaines et qui s'est battu toute sa vie pour tenter de sauver son peuple et sa culture. Edition adaptée facile à lire : malvoyance ; fatigue visuelle ; troubles de l'apprentissage ; troubles cognitifs ; troubles DYS ; dyslexie ; dysgraphie ; TDA/H ; alphabétisation, FLE.

Par Nathalie Bernard
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Nathalie Bernard

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans, témoignages & Co

Le dernier sur la plaine

Nathalie Bernard

Paru le 21/08/2025

440 pages

Editions Gallimard

8,50 €

ActuaLitté
9782075219389
© Notice établie par ORB
