La danse de l'ourse blanche

" Sur la banquise, la grande ourse se déhanche comme un balancier. De loin, on dirait qu'elle danse". Les mots et le rythme de cette histoire vous invitent à danser avec les oursons et la grande ourse blanche. " Notre langue s'apprend avec la musique des mots, mais aussi avec le corps, les mains marionnettes... Cette série est une invitation à lire des histoires aux enfants dès leurs premiers jours pour les encourager à communiquer, s'exprimer, parler dans la joie et la douceur". Jo Witek