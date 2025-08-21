Inscription
Aux nuits à venir

Joffrine Donnadieu

"Son ventre est chaud, il brûle. Il ne reste plus que cette boule incandescente au niveau du nombril qui illumine tout sur son passage. Jamais elle n'a ressenti autant d'amour. Son ventre contient leur histoire. Elle flotte dans l'air comme un foulard emporté par le vent. Elle passe à travers la grille, y dépose la fourrure des souvenirs qui l'étouffaient, les secrets enfouis, sa vie faussée. Elle dépose les angoisses, les peurs, le dégoût d'elle-même, l'effroi, la culpabilité, les mensonges et les sombres nuits". A trente-quatre ans, Marguerite, dite Marge, fuit la moindre entrave à sa liberté. Sans emploi ni logement stables, elle est envahie par des personnages qui peuplent ses nuits, chacun réclamant qu'elle raconte son histoire. Elle finit par trouver refuge dans la cabane d'un chantier abandonné, rue des Martyrs. En escaladant l'échafaudage de l'immeuble vide, elle découvre un dernier occupant : Victor, ancien militaire, qui résiste aux pressions du promoteur immobilier. Ensemble, ils vont faire alliance contre le monde extérieur. Alors que chaque nuit Marge met au monde les créatures qui la hantent et lui dévoilent un lourd secret d'enfance, la passion amoureuse va saisir les deux réfractaires aux destins si opposés. Ce roman plein de fougue emporte le lecteur dans l'histoire d'un amour ardent, nourri par la puissance de l'imaginaire. Joffrine Donnadieu libère ici une langue charnelle, vibrante, habitée.

Par Joffrine Donnadieu
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Joffrine Donnadieu

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Aux nuits à venir

Joffrine Donnadieu

Paru le 21/08/2025

400 pages

Editions Gallimard

22,50 €

9782073032164
