The girl in red

Il n'est pas prudent d'être seul dans les bois. Mais Red n'a pas le choix. Pas depuis que la Toux a décimé la population et que les survivants ont fui dans des camps qui servent de terreau à la mort, à la destruction et à la maladie. Elle n'est qu'une jeune femme qui essaie de ne pas se faire tuer dans un monde qui, il y a encore trois mois, était parfaitement normal. Mais dans les bois, il y a des menaces pires que les loups des contes et les animaux qui traquent leurs proies la nuit. Il y a des hommes aux désirs obscurs, à la volonté faible et aux intentions malveillantes. Des hommes en uniforme avec des informations classifiées, des secrets mortels et des ordres impitoyables. Et parfois, en de rares occasions, survient quelque chose de bien pire... Red n'aime pas se considérer comme une tueuse, mais elle n'est pas prête à se laisser dévorer simplement parce qu'elle est une femme en hoodie rouge seule dans les bois...