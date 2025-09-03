Inscription
Captive Tome 1

Sarah Rivens

Au sein des réseaux criminels, là où régnent puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles. Les captives. Dangereuses, malignes, et mortelles, elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leurs chefs, aussi appelés possesseurs. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé. Jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre... Si Ella pensait qu'il ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une tout autre catégorie. Ce certain "Ash" , leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ces femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder... "Ne joue pas avec le diable, mon ange, ne t'aventure pas dans ce que tu regretteras".

Sarah Rivens
Chez Hachette

Auteur

Sarah Rivens

Editeur

Hachette

Genre

Suspense romantique

Captive Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 03/09/2025

669 pages

Hachette

8,90 €

9782017348399
© Notice établie par ORB
